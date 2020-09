Le Jura compte toujours améliorer sa liaison routière avec Bâle

Le projet de liaison routière renforcée vers Bâle est toujours sur la table du Gouvernement jurassien. Le ministre David Eray l’a confirmé mercredi devant le Parlement jurassien suite à une question orale de Vincent Eschmann. Le député PDC de Vicques l’a questionné suite à l’acception dimanche par le peuple de Bâle-Campagne d’une initiative pour étendre son réseau routier à grande vitesse : « Une volonté qui interpelle quant à l’état de la connexion du Jura à la métropole rhénane », selon Vincent Eschamnn, qui voulait ainsi connaître les intentions de l’exécutif pour concrétiser une meilleure liaison via Delémont et la H18. « L’objectif est toujours d’avoir une liaison efficace, rapide et performante entre notre N16 et la région bâloise au travers de la H18. Ce n’est toutefois pas facile à réaliser », a répondu le ministre de l’environnement David Eray, en enjoignant les députés à envoyer un signal politique fort au travers d’interventions à destination de l’Office fédéral de routes. /emu