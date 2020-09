Les 300 enveloppes de propagande pour Montfaucon perdues par La Poste

Les habitants de Montfaucon sont privés de propagande à deux semaines des élections cantonales. Le matériel de vote a bien été distribué, mais pas les différents tracts et programmes des partis : aucun foyer du village franc-montagnard n’en a reçu. Les 300 enveloppes mises sous pli par la commune devaient être distribuées la semaine dernière, mais la Poste de Saignelégier n’en a jamais vu la couleur. Ces dernières ont été perdues ou mélangées au centre de tri à Härkingen dans le canton de Soleure, selon le guichet franc-montagnard. Branle-bas de combat à l’administration communale de Montfaucon vendredi dernier alors que les enveloppes étaient censées être distribuées deux jours plus tôt. Le secrétaire communal a appellé La Poste, la Chancellerie d’Etat, mais il a dû se rendre à l’évidence : les enveloppes ne reviendront jamais.





Consultation à l’administration communale

Comment donner accès à cette propagande aux citoyens du village ? La question a agité les autorités communales. Refaire des enveloppes était impossible, les partis n’ont plus assez de matériel de propagande à glisser dedans. Tout réimprimer prendrait trop de temps à deux semaines des élections, sans compter le budget que cela représente. Partis politiques et Chancellerie ont finalement échafaudé une solution avec les moyens du bord dans l’urgence : ils vont amener à la commune les quelques tracts et programmes qui leur restent sous la main et quelques enveloppes seront reconstituées à la hâte ces prochains jours. Mais, il n’y en aura pas pour les 300 ménages de Montfaucon. Ce sera donc aux citoyens de se déplacer à l’administration communale pour récupérer une enveloppe ou consulter la propagande. /jpi-gtr