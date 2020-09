RFJ bat la campagne avec... le PS

A côtés des bennes de cartons et de verres, café et jus de pommes attendaient les habitants de Val Terbi. Par un samedi matin venteux, le Parti socialiste a dressé son stand à la déchetterie « Le Tritout » à Vicques. Selon la section Courroux-Courcelon-Val Terbi, en l'absence de manifestations d'importance, ce lieu est rassembleur. Les gens prennent volontiers le temps de discuter et de partager un verre de l'amitié. Dans le cadre de la chronique « RFJ bat la campagne », nous y avons rencontré les candidats du PS pour les élections du 18 octobre au Parlement jurassien. /ncp