Les Gorges du Pichoux ont été le théâtre d’un accident mardi après-midi. Une automobiliste qui circulait de Petit-Val à Undervelier a perdu la maîtrise de son véhicule dans un virage au lieu-dit « Les Blanches Fontaines ». La voiture a terminé sa course en contrebas. Par chance, elle a été retenue par des troncs d’arbres et la conductrice n’a pas été blessée. Le trafic a été perturbé durant environ une heure et demi. /comm-fco