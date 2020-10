La H18 et le contournement de Courroux : deux dossiers distincts

Le contournement de Courroux n’est plus à l’ordre du jour. Le Parlement jurassien a refusé jeudi matin par 29 voix contre 20 et 6 abstentions une motion de Vincent Eschmann qui demandait la finalisation de l’étude du projet. Pour l’élu PDC de Vicques, ce dernier s’inscrit dans le cadre de la H18 qui doit renforcer la liaison entre Delémont et Bâle. Le Gouvernement a rappelé que les deux dossiers sont de compétences différentes. Le premier ne correspond pas à la stratégie cantonale, alors que la H18 est entre les mains de la Confédération, selon le ministre de l’environnement David Eray.