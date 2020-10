La Tour de Milandre va se parer de rose

La commune de Boncourt veut rappeler l’importance du dépistage du cancer du sein. Durant tout le mois d’octobre, elle va projeter de la lumière rose sur l’emblématique Tour de Milandre.

Les autorités rappellent que le cancer du sein touche environ 6'000 femmes en Suisse chaque année. La mammographie reste la meilleure stratégie pour le dépister à un stade peu avancé. Les femmes domiciliées dans le canton du Jura, âgée de 50 ans et plus, peuvent se faire dépister gratuitement tous les deux ans via le programme BEJUNE.