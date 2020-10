Le Marché bio de Saignelégier se réinvente

Pas de grand Marché bio à Saignelégier cette année, mais une formule repensée. La 33e édition de la manifestation aurait dû avoir lieu les 19 et 20 septembre derniers. La pandémie de coronavirus avait contraint le comité organisateur à annuler l'événement. Ses membres ont néanmoins tenu à soutenir les producteurs à travers une action qui respecte les mesures sanitaires. Des paniers garnis composés de spécialités du terroir et de produits de santé et de beauté seront mis en vente pour le public. Ils pourront être commandés en ligne sur le site du Marché bio dès la mi-octobre.

Au total, quatre types de paniers ont été confectionnés, d'une valeur allant de 80 à 200 francs. Parmi les produits proposés, on retrouve par exemple des confitures, du fromage ou du sirop, mais également du café, des saucisses sèches et même des planchettes en bois. Un panier sera également dédié aux produits cosmétiques artisanaux.