RFJ bat la campagne avec... le CS-POP

Habillez-vous chaudement pour suivre notre reportage en campagne avec le CS-POP. RFJ a bravé la pluie et le froid le week-end dernier aux bords des terrains de football des Franches-Montagnes et accompagné le candidat au Parlement cantonal Julien Negri. Il était le seul candidat à l'exécutif du parti de gauche présent ce week-end et a notamment fait campagne sur la pelouse boueuse de Saignelégier pour un duel de 4e ligue très peu fréquenté. Sport et politique font bon ménage, selon Julien Negri.