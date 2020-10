RFJ bat la campagne avec… le PLR

Pas de grands rassemblements et surtout pas de poignées de main ! Difficile de mener campagne en cette période de Covid. Facilement associé à l’innovation et aux nouvelles technologies, le PLR se veut particulièrement actif en ligne cette année. Les libéraux-radicaux jurassiens ont notamment organisé un « carnotzet virtuel » au mois de septembre. Lors de cette réunion à distance, les candidats au Parlement et les militants ont pu interpeller leur ministre Jacques Gerber. Vincent Jacquat a suivi cette séance depuis son salon :