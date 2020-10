Sérénité autour de la pratique du VTT dans les forêts jurassiennes

La balle dans le camp des vététistes

Les adeptes de VTT en forêt vont plancher ces prochains mois sur un concept général qui doit définir les besoins et tenter de localiser les activités. L’Office jurassien de l’environnement accompagnera les vététistes dans cette démarche dont le résultat sera soumis aux différents acteurs. Un des responsables des vététistes, Loris Hintzy, se réjouit de discussions prolifiques et promet d’entreprendre des démarches réglementaires. Il estime que les adeptes du VTT doivent encore se mettre d’accord sur le projet à développer. Selon Loris Hintzy, « on se dirige vers des tracés de trail ou d’enduro ou de cross-country, pas de descente ».





Conditions à respecter pour Pro Natura Jura

Les milieux de la protection de la nature ont participé aux échanges mercredi soir. Jean-Pierre Sorg pour Pro Natura Jura et pour la Société d’écologie et de protection des oiseaux de Delémont et environs est tout à fait ouvert à la discussion. S’il n’est pas « complètement opposé » à la pratique du VTT en milieux forestiers, Jean-Pierre Sorg reconnaît qu’il faudra trouver des solutions pour que « la biodiversité et les écosystèmes soient préservés dans la mesure du possible ». Il exige également que toutes les pistes sauvages qui ont été aménagées soient déconstruites. /mle