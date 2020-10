Un élève jurassien honoré aux Olympiades internationales de mathématiques

Les six représentants de la Suisse aux Olympiades internationales de mathématiques (IMO) ont passé une semaine inoubliable en Slovénie et ont récolté quatre médailles. La compétition qui devait se dérouler à St-Pétersbourg du 18 au 28 septembre s’est réalisée par internet en raison de la pandémie de coronavirus. Toutefois, la délégation helvétique s’est rendue au Lac de Bled pour rejoindre la délégation slovène et prendre part aux deux épreuves des IMO. Le jeune talent jurassien Mathys Douma s’est distingué en recevant une mention honorifique. L’élève du collège du Val Terbi qui participait à sa première Olympiade pense déjà à la suite en annonçant « qu’il aimerait s’engager dans les Olympiades de mathématiques en tant que bénévole parallèlement à ses études ». Outre la compétition, les mathématiciens suisses et slovènes ont pu profiter d’instants de détente avec baignades dans le lac, excursions ou encore parties d’échecs. /comm-nmy