Une majorité autonomiste dirigera Belprahon

Pour la première fois, une majorité autonomiste dirigera le village de Belprahon, quoiqu’il arrive lors des élections communales du 8 novembre prochain. Cinq personnes ont fait acte de candidature au Conseil communal, où quatre sièges sont à pourvoir (le délai est arrivé à échéance ce vendredi à 17h). Evelyne Rais est la seule membre de l’exécutif actuel à se représenter. Elle ne porte pas d’étiquette particulière entre Berne et Jura. En revanche, quatre candidats se présentent sous la bannière « Belprahon s’engage » : Nadège Wegmüller, Aude Sauvain, Christophe Fluri et André Membrez, tous acquis à la cause jurassienne. Il est donc certain que cette liste occupera au moins trois des cinq sièges de l’exécutif communal, mairie comprise. A noter que la liste « Belprahon s’engage » n’est pas portée par le comité autonomiste « Belprahon dit OUI ». Ce dernier, par la voix de Dominique Crelier, réagit toutefois : « Je suis satisfait de la situation, même si rien ne sera entrepris sur le front de l’appartenance cantonale du village avant que le sort de Moutier ne soit scellé. La liste « Belprahon s’engage » veut avant tout œuvrer pour le bon fonctionnement de la commune ».





Election libre pour la mairie

Pour la mairie, il y aura élection libre. Personne ne s’est présenté pour succéder à Michel Leuenberger, qui a décidé de se retirer. Les citoyens devront donc désigner leur chef de file le 8 novembre.





Secret bien gardé

L’atmosphère est restée calme à Belprahon, bien que particulière en raison de la situation politique. Rien n’a filtré, ni dans un camp ni dans l’autre, pour garder les intentions en « secret » jusqu’au bout. La liste « Belprahon s’engage » a été déposée à 16h50, soit dix minutes à peine avant la fin du délai.

Pour rappel, les citoyens de la commune avaient décidé par 121 voix contre 114 de rester dans le canton de Berne le 17 septembre 2017. La participation avait atteint 98%. Les autonomistes estiment que le vote doit être répété, puisque le cas de Moutier n’est pas réglé. D’où l’aspect particulier des élections à venir. /rch