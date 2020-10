Vacances d’octobre maussades pour les agences de voyages

Grise mine pour les agences de voyages. Les vacances d’octobre se profilent dans la région. L’année dernière à la même période, les voyagistes enregistraient un boom des réservations. Mais cette année, le coronavirus plombe les perspectives. La plupart des destinations prisées à cette saison sont en « zone rouge » et engendrent une mise en quarantaine au retour. Les agences de voyages sont donc souvent contraintes de conseiller à leurs clients de ne pas partir, explique Nathalie Chuat, gérante de l’agence Val-Evasion à Fleurier et vice-présidente du Groupement des Agences de Voyages Neuchâteloises et de l'Arc Jurassien.