Des vendanges sous le signe du Covid-19

Une année « magnifique » pour le raisin. C'est ainsi que la décrivent la plupart des viticulteurs de la région jurassienne. Ceux-ci ne chôment pas en ce temps de récolte. La qualité est comparable à 2018, mais la quantité est aussi au rendez-vous cette fois-ci.

Une ombre au tableau? Pandémie, semi-confinement et manifestations annulées n'ont pas permis d'écouler tous les stocks de l'an dernier. Les viticulteurs doivent alors redoubler d'inventivité pour écouler leurs bouteilles. Et le marché n'est pas des meilleurs pour l'heure. Les difficultés étant les mêmes partout en Suisse, la demande n'est pas là, le prix du vin du pays baisse... Faudra-t-il suivre cette tendance? La réponse tombera sans tarder, semble-t-il, car les caves des restaurants et des privés commencent à se vider et l'on découvrira les tendances des nouvelles emplettes. La situation du Valais, où certains producteurs transforment leurs grappes en gel hydro-alcoolique semble cependant loin de la réalité ici dans le Jura, selon les différents vignerons. /cka