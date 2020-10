L’Etat n’envisage pas de distribuer gratuitement des masques

Les Jurassiens ne recevront pas gratuitement des masques de la part du canton. Le Gouvernement a récemment répondu à une question écrite de la députée Pauline Queloz. L’élue indépendante demandait que l’Etat en distribue une boîte de 50 à tous les habitants de plus de dix ans. L’exécutif justifie sa décision par le fait qu’une distribution a été organisée au début du mois de juillet pour les personnes au bénéfice d’un subside total pour les primes d’assurance-maladie. Enfin, il souligne que le prix des masques chirurgicaux a fortement baissé ces derniers mois.





Plus de 100 heures de travail pour échanger les masques défectueux

Le Gouvernement jurassien a également transmis sa réponse à une autre question posée par le député Rémy Meury et concernant les masques. L’élu Verts et CS-POP souhaitait savoir si le canton allait demander à l’armée un dédommagement pour les frais occasionnés par les échanges de masques contaminés par un champignon inoffensif. L’exécutif a indiqué qu’aucune décision formelle n’avait été prise pour l’instant, mais que des discussions étaient en cours avec d’autres cantons pour coordonner une éventuelle démarche auprès de la Confédération. Le Service de l’action sociale et la Section des bâtiments et des domaines ont consacré plus de 100 heures de travail à cette opération. /alr