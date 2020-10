La réglementation sur les pesticides est bien suivie dans le Jura

Très peu de manquements aux obligations d’épandage ont été constatés ces dernières années chez les agriculteurs jurassiens. C'est ce qu'affirme le Gouvernement dans sa réponse à la question écrite du député Claude Schlüchter, intitulée « Épandage ! La Suisse contrôle mal et le Canton du Jura ? ». Le socialiste s'inquiétait de voir certains agriculteurs ne pas respecter les règles liées à l'utilisation des pesticides. Il n'en est rien, selon l'exécutif. Sur 19 analyses effectuées en plein champ ces quatre dernières années, seule une était non conforme et a donné lieu à une sanction.



Le député Claude Schlüchter a également demandé à connaître la procédure de contrôle en vigueur dans le Jura. Elle est exécutée par l’Association jurassienne des agriculteurs en production intégrée (AJAPI) qui applique les règles fédérales en matière de pollution des eaux. Chaque exploitation agricole est contrôlée au moins deux fois tous les huit ans. À cela s’ajoute l’inspection des installations jugées à risque par l’Office de l’environnement. Celle-ci est systématique avant l’octroi d’un permis de construire.

La supervision des eaux liées à l’agriculture devrait encore être renforcée l’année prochaine. L’AJAPI prévoit notamment un contrôle de l’utilisation des pulvérisateurs chaque quatre ans. /iar