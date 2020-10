Nouvelles prestations sur le guichet virtuel jurassien

Il est désormais possible pour les personnes en formation de remplir leur demande de bourse ou de contribution cantonale en ligne sur le guichet virtuel de l'administration jurassienne. Les formulaires de demande sont disponibles depuis le 1er août dernier. Ils sont accessibles pour tous les apprentis et étudiants en se créant un compte sur le portail en ligne. Dès la fin octobre, il sera également possible de joindre directement les pièces justificatives. La signature manuscrite est quant à elle toujours requise via un document à télécharger et à adresser à la Section des Bourses. Les formulaires sont à retrouver sous l'onglet Formation/Enseignement du guichet virtuel. /comm-iar