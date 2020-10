Adrien Beuret quittera le Conseil communal de Soyhières à la fin de l'année

Le Conseil communal de Soyhières verra un de ses membres partir à la fin de l'année. Le conseiller communal Adrien Beuret a annoncé sa démission lundi soir. Il quittera l'exécutif communal au 31 décembre 2020 après deux ans d'activité. L'élu, sans parti, était en charge des finances, de la culture et du tourisme. Il a notamment contribué à la mise en place du plan comptable MCH2. Selon un communiqué de la commune, Adrien Beuret a pris la décision de démissionner à la suite d'un changement professionnel l'année passée qui ne lui permettait plus de concilier obligations professionnelles et fonctions de conseiller communal. Une proposition officielle de remplacement sera faite par les mandataires dans le courant des deux prochaines semaines. /comm-iar