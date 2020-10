L’EMS Les Cerisiers voit plus grand

Une population vieillissante

Dans la planification médico-sociale, il est avéré que la population du canton du Jura a tendance à vieillir. Et donc proportionnellement plus de personnes âgées désorientées auront besoin d’être accueillies dans un cadre bien particulier, selon le directeur de l’EMS Jean-Paul Nussbaumer. Ainsi la Fondation Les Cerisiers a prévu d’ouvrir deux unités de vie psychogériatrique pour un total de 32 chambres individuelles, qui prendront place dans le nouveau bâtiment. En parallèle, des travaux seront aussi effectués dans les locaux existants puisque les chambres doubles ne répondent plus aux exigences des résidents. Ainsi seule la moitié sera conservée et les autres seront transformées en chambres individuelles. Au total, en 2023, 90 personnes âgées, au lieu de 74, pourront être prises en charge par la Fondation Les Cerisiers. /ncp