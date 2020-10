Nouvelles règles aux jardins familiaux de Delémont

Delémont veut que ses jardins familiaux retrouvent leur sérénité. Dans un communiqué diffusé mardi matin, les autorités communales indiquent qu’elles souhaitent y régulariser la situation après des problèmes constatés dans le courant de l’année 2018. Le Conseil communal a donc adapté les règlements de gestion, en particulier pour limiter les risques de sinistre et les nuisances envers le voisinage. Les nouvelles règles ont pour but également de confirmer la vocation prioritaire des jardins communaux, à savoir la culture de fruits et légumes, selon les autorités. Les contrats de baux à loyer seront remis prochainement et leur entrée en vigueur est prévue pour le début de l’année prochaine. A noter que les nouvelles règles ont été présentées lundi soir à l'ensemble des jardiniers des trois associations. /comm-mle