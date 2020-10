Raclette et Motocross servis ensemble à Boncourt

Raclette et show de motocross : deux univers très différents mais qui seront servis tous deux à Boncourt ce samedi. Les sociétés du village, mobilisées pour organiser un autre événement qui a dû être annulé, ont souhaité quand même offrir une journée festive aux habitants de la région. C’est ainsi qu’une foire commerciale avec les entreprises boncourtoises, une petite ferme et une dégustation de raclettes vont être mises sur pied, le tout en respectant les normes sanitaires. Pour ce faire, dans la première partie, le port du masque sera obligatoire. Puis le public s’inscrira pour accéder à l’une des trois zones accueillant chacune 300 personnes, où seront installées les débits de boissons et de nourriture.





Un show 100% électrique

Un grand show freestyle de motocross sera également proposé avec une particularité : il n’y aura pas de bruit de moteur. Le pilote de renommée mondiale Mat Rebeaud présentera ce samedi à Boncourt des figures sur une moto électrique. Il sera accompagné d’autres pointures chevauchant aussi des bécanes 100% électriques. Il s’agit d’une première mondiale, tant cette technologie peine à percer dans le milieu. Et pourtant le Fribourgeois est convaincu par ce nouveau moteur, qui offre la puissance nécessaire sans pollution sonore.