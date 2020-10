Le service d'aumônerie œcuménique des écoles fête ses dix ans

Le service d'aumônerie œcuménique des écoles (saoe) fête son dixième anniversaire. L'institution jurassienne offre une présence d'écoute et d'accompagnement spirituel dans les cinq divisions du Centre jurassien d'enseignement et de formation (CEJEF). Elle organise également des rencontres avec des institutions telles que Caritas, Addiction Jura ou des EMS afin de permettre des moments d'échanges. Des camps d'été à l'étranger sont aussi proposés aux élèves chaque année dans le but « d'aller à la découverte d'autres réalités », selon les mots de l'animateur jeunesse en aumônerie d'école Bernard Voisard. Au total, ce sont plus de 3'000 étudiants et apprentis jurassiens qui peuvent bénéficier de ce service.

Après dix ans, Bernard Voisard se dit très satisfait du bilan des activités du saoe. Ce dernier souhaite d'ailleurs renforcer à l’avenir sa présence dans les établissements scolaires du canton.