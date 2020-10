Oies et canards sur l’Arche de Noé pour ses dix ans

« Voilà maintenant 10 ans que mon rêve s’est réalisé… et si l’on ne s’étale pas sur cette année de pandémie, le bilan est clairement positif! », s’exclame Christian Schneiter, taxidermiste et sculpteur, qui a ouvert son Arche de Noé en septembre 2010, à Vicques. Sa bestiale galerie a accueilli 70'000 visiteurs, dont 220 classes d’écoles et 423 autocars – comptant parfois une centaine de personnes par groupe. Le Jurassien a particulièrement misé sur ce tourisme, soit des personnes âgées venant d’autres cantons, et passant une journée dans le Jura. « Il faut donner de la chaleur humaine aux gens, les sortir de leur quotidien… une fois qu’on applique cela, les chauffeurs reviennent et le bouche-à-oreille se fait », dit-il.

En 10 ans, sa collection a également grandi, passant de 3'000 à 4'000 spécimens. « C’est comme une banque de données, ces animaux serviront aux générations futures pour connaître des espèces qui se seront sûrement éteintes d’ici-là, dit-il. Et je suis loin d’avoir fait le tour du royaume animal… j’ai encore beaucoup d’idées d’animaux à réaliser. Le problème, c’est la place… », poursuit Christian Schneiter. Il imagine d’ailleurs, dans un futur proche, ouvrir 120 mètres carrés de locaux supplémentaires, servant actuellement au stockage. Il aimerait notamment y faire découvrir une vouivre qu’il a créée il y a 15 ans et qu’il aimerait mettre en valeur dans le cadre d’une exposition sur les traditions d’ici et d’ailleurs. Autre projet en perspective, la création d’un parking adapté à la sécurité des autocars en visite.