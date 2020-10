Des accueillantes à domicile remerciées à hauteur de 150 francs

Les crèches à domicile des districts de Delémont et des Franches-Montagnes ont voulu faire un geste symbolique pour l'engagement des accueillantes en milieu familial (AMF) pendant la crise sanitaire. Lors de l'assemblée générale de l'institution, le comité a décidé d'offrir à l'ensemble des AMF des bons de 150 francs, valables dans les commerces jurassiens. L'assemblée générale a également été l'occasion de faire le bilan sur l'année 2019. Celle-ci s'est soldée par une augmentation d'environ 4% des accueils, pour un total de près de 443'000 heures. Ce résultat indique une « recherche de garde de qualité » de la part des parents, selon un communiqué de l'institution. Le budget 2020 se veut quant à lui « prudent ». Une légère augmentation est prévue à près de six millions de charges et 30% d'autofinancement. Les crèches à domicile ont par ailleurs tenu à saluer le travail des jubilaires pour leurs dix et vingt ans d'activités. /comm-iar