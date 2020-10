Les chiffres de la criminalité dans le Jura en septembre

La police cantonale jurassienne a publié jeudi son rapport mensuel relatif à la criminalité dans le canton. Il n'y a pas eu de hausse significative du taux de criminalité durant le mois de septembre par rapport au mois précédent. Les chiffres dévoilés par l'institution montrent que 172 lésés et plaignants ont été comptabilisés en septembre, contre 177 en août. Les dommages à la propriété et les escroqueries ont diminué durant cette période. Les vols par effraction des commerces, magasins et habitations sont quant à eux restés stables, avec une seule effraction en plus pendant le mois de septembre. Les vols sur ou dans un véhicule ont en revanche pratiquement doublé, passant de 16 à 30 vols le mois passé.