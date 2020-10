Regain d’intérêt pour les cours de cuisine dans la région

La Fondation Rurale Interjurassienne élargi son programme de cours. Elle présente une nouvelle offre « Courtemelon et Loveresse pour tous ». Parmi les 70 cours destinés aux professionnels de la terre et de l’intendance, 25 sont désormais aussi proposés à tout un chacun avec un encadrement de professionnels confirmés. Au programme notamment : réalisation d'apéritifs, confection de saucisses ou encore mise en place d'un jardin d’herbes aromatiques. Pour Mélanie Derivaz, formatrice en économie familiale, les cours de cuisine connaissent un regain d’intérêt, avec un public plus jeune, plus masculin et en recherche de culture et de produits régionaux. Les personnes intéressées peuvent d’inscrire sur www.frij.ch. /comm-ami