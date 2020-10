Aucun recours contre l'octroi de la concession des lignes de bus à CarPostal

En mai dernier, les canton du Jura et de Berne annonçaient l'attribution de l'ensemble de leurs lignes de bus à CarPostal. Le délai légal est passé et aucun recours n'a été déposé auprès de l'autorité fédérale compétente, le tribunal administratif fédéral, comme l'annonce le canton du Jura dans un communiqué. CarPostal gérera les transports régionaux, urbains et nocturnes dès le 12 décembre 2021 pour une durée de dix ans. Les commanditaires et exploitants peuvent désormais prendre les choses en main et vont se pencher sur les changements d'horaires. Pour rappel, les prestations augmenteront de 300'000 kilomètres par an et les collectivités publiques réaliseront des économies annuelles de l’ordre de quatre millions de francs au total par rapport à 2021. /comm-cka