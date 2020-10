Le CS-POP et Gauche et mouvement soutient le référendum porté par la Grève du climat contre la révision de la loi fédérale sur le CO2. La formation politique a pris position dans un communiqué publié ce vendredi matin. Le CS-POP indique que le « mensonge d’un capitalisme vert ne passera pas par nous ». Il estime que le texte voté par les Chambres fédérales « propose un modèle très libéral d’une écologie punitive, basée sur la responsabilité individuelle et des taxes antisociales ». /comm-fco