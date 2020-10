« La loi sur le CO2 fait perdre du temps »

Le groupe jurassien de la Grève du climat milite contre la loi sur le CO2. Il a convoqué ses sympathisants, un vingtaine de personnes, samedi après-midi à Porrentruy pour développer sa stratégie. D’ici au 14 janvier, 50'000 signatures doivent être récoltées par différentes sections afin que le peuple puisse se prononcer sur cette loi. L'UDC, pour d'autres arguments, part aussi en campagne. Le texte adopté fin septembre par le Conseil national et le Conseil des Etats doit permettre à la Suisse de réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre. Cette nouvelle loi va introduire plusieurs taxes et d’autres mécanismes. Pour le mouvement jurassien, ces outils peuvent s’avérer contre-productifs. Les objectifs de réduction de gaz carboniques ne sont pas suffisants. La loi risque de peser lourd sur les revenus modestes sans toucher aux privilèges des plus riches.

Mais après plus de trois ans de négociations, la Grève du climat risque de faire perdre du temps à la lutte climatique. C’est faux rétorque Joachim Légeret, membre de la section jurassienne : « considérer cette loi comme un premier pas, c’est faire perdre du temps, car on ignore toute une série de problèmes ». La Grève du climat cite par exemple la possibilité d’acheter des droits de polluer grâce aux compensations carbones. Joachim Légeret précise que « c’est notre rôle de déranger et de pousser le débat le plus loin possible car on a la chance d’être indépendant des partis ». /ncp