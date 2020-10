Retraite au Sikypark pour la lionne Sabu

« Qui a commandé un lion ? » Les hôtes du restaurant Sikypark de Crémines n’en sont pas moins étonnés que le directeur du zoo Marc Zihlmann et son équipe passent devant la terrasse avec une caisse géante et glissent le sentier de montagne jusqu’à l’enclos des lions. Cette précieuse cargaison pèse plus de 250 tonnes, et doit être transportée avec précaution, car la lionne Sabu, âgée de 19 ans, se trouve à l’intérieur. Chaque voyage est devenu très dangereux pour la dame âgée, c’est la raison pour laquelle le transport nécessite un soin particulier. Ce félin en provenance d'Allemagne est arrivé le 30 septembre dans le zoo du Jura bernois pour y passer ses vieux jours.





La fin de la solitude

Jusqu'à récemment, Sabu vivait dans le zoo de Bad Pyrmont en Allemagne. Lorsque son très vieux mâle est mort il y a quelques mois, la lionne a été laissée seule. Les exploitants du zoo voulaient lui donner un nouveau foyer et la possibilité d'avoir de la compagnie. Ils ont alors contacté le Sikypark. Sabu s'habitue à sa nouvelle maison de jour en jour, elle doit faire connaissance avec Zumba et Timba, les deux autres lions du parc, mais elle a encore besoin de repos.



A l'état sauvage, ces félins vivent entre 10 et 14 ans. Lorsqu'ils sont captifs, ils peuvent atteindre l'âge de 20 ans. /comm-cbe