Grosse mobilisation pour les élections du 18 octobre

Dans une semaine, les bureaux de votes auront fermé leurs portes. Les élections cantonales auront lieu dimanche prochain. Une grosse organisation est mise en place dans l’ensemble des communes afin de dépouiller au plus vite les résultats pour le Gouvernement mais surtout pour le Parlement. Le système proportionnel représente une difficulté supplémentaire. De plus, les électeurs ont la possibilité de remplir des bulletins vierges, de biffer et de cumuler des noms. Certains rajoutent des annotations rendant le bulletin nul.



Au niveau de la Chancellerie cantonale, 25 personnes viendront travailler entre midi et minuit afin de réceptionner par téléphone toutes les informations. Un moyen de transmission sûr et qui permet d’éventuellement corriger des données au fur et à mesure. Mais dans les communes, une trentaine ont choisi de travailler avec un logiciel pour compter les votes, ce qui permet de gagner du temps afin de compiler les résultats. /ncp