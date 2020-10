La chienne errante de Cornol en lieu sûr

Une fugitive qui va retrouver un foyer. La chienne, qui s’était sauvée il y a plus de deux mois, a été attrapée samedi matin. L’animal farouche se promenait la nuit à la recherche de nourriture entre Cornol et Courgenay. Il avait été aperçu aux abords de l’autoroute. L’Association jurassienne de protection des animaux avait tenté à plusieurs reprises de lui mettre la main dessus, parfois avec des moyens conséquents. Désormais la chienne noire et blanche se trouve en lieu sûr pour être remise sur pied. /comm-ncp