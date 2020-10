L'H-JU met trois unités supplémentaires en quarantaine

L’Hôpital du Jura monte d’un cran dans son dispositif de protection lié au coronavirus. Cinq cas supplémentaires ont été détectés positifs au Covid-19 depuis la semaine dernière dans des unités de gériatrie à Saignelégier et Porrentruy. Trois résidents et un collaborateur ont été testés positifs sur le site franc-montagnard. À Porrentruy, un collaborateur supplémentaire a également été infecté par le virus. L'H-JU a donc décidé lundi de mettre en quarantaine trois nouveaux secteurs. L'ensemble du site de Saignelégier ainsi que l'unité hospitalière de psychogériatrie et l'unité de vie psychogériatrique à Porrentruy sont concernés. Aucune visite dans ces trois secteurs ne sera autorisée jusqu’au 25 octobre prochain.

Pour rappel, l'EMS de Saignelégier comptait trois cas positif la semaine passée. Un autre résident avait également été détecté positif alors qu’il venait d’être transféré à la Résidence la Promenade, à Delémont. Selon un communiqué de l’Hôpital, c'est ce traçage de personnes positives qui a permis d’identifier des secteurs « potentiellement infectés » par le virus. Ces soupçons ont mené lundi à la mise en quarantaine immédiate des trois nouvelles unités, jugées sensibles. La décision vise principalement à protéger les résidents et les patients, ainsi que l’ensemble des collaborateurs des sites. L’Hôpital du Jura a par ailleurs indiqué que des dépistages continuent d’être effectués. À noter que l’unité la Baroche à la Résidence la Promenade reste, elle, confinée. /comm-iar