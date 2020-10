L’auteur d’un vol dans une voiture interpellé

Les forces de l’ordre mettent la main sur l’auteur d’un vol dans une voiture à Courtételle. La police cantonale a procédé à l’interpellation dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre, en collaboration avec l’Administration fédérale des douanes et la police municipale de Delémont. L’individu fera l’objet d’une dénonciation au Ministère public.

De nombreux cas de vols dans des voitures ont été signalés depuis quelques semaines et des investigations sont toujours en cours. La police indique toutefois que la situation s’est nettement améliorée depuis cette interpellation, et qu’elle est actuellement endiguée. La population est malgré tout priée de rester vigilante et de signaler tout comportement suspect. Les conducteurs sont invités à toujours verrouiller les véhicules et de ne pas laisser des objets de valeur dans l’habitacle. /comm-rch