Port du masque obligatoire pour l’Eglise catholique

L’Eglise catholique suit les recommandations des gouvernements jurassiens et bernois. Elle rend le port du masque obligatoire pour toutes les personnes de plus de 12 ans lors des célébrations et activités pastorales se déroulant à l’intérieur. Cette mesure annoncée ce lundi s’applique à la partie francophone du diocèse de Bâle dans le cadre des messes, baptêmes, mariages ou encore funérailles. Toutefois, la communion reste possible pour les fidèles. L’Eglise catholique annonce également que cette mesure s’ajoute à celles de distanciation sociale et de désinfection des mains. /comm-nmy