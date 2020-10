Quarantaines et élections cantonales : comment voter ?

Comment les électeurs en quarantaine pourront-ils voter ? C’est la question écrite posée ce lundi au Gouvernement jurassien par la députée indépendante Pauline Queloz, en marge des élections cantonales de ce dimanche. L’élue de St-Brais s’interroge sur la validité du scrutin si certains citoyens mis à l’isolement en raison du coronavirus sont empêchés de se rendre aux urnes ou à la Poste. Contactée par notre rédaction, la Chancellerie d’Etat indique qu’il est possible de transmettre son enveloppe à un tiers pour voter par correspondance, ou de contacter la commune si aucune personne extérieure ne peut remplir cette tâche. Le vote par correspondance est possible jusqu’à vendredi à la boîte communale et jusqu’à jeudi par envoi postal en courrier A. /rch