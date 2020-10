Quel avenir pour les forêts jurassiennes ?

Les forêts jurassiennes sont toujours en état de catastrophe forestière. Le Gouvernement jurassien répond ainsi à une question écrite du député vert Baptiste Laville intitulée « L’avenir de nos forêts ».





Blessures durables

L’impact de la catastrophe forestière de l’été 2019 continue de déployer ses effets. Depuis cette crise, la santé de la forêt jurassienne est fragilisée, les plantations de résineux à basse altitude sont condamnées à relativement court terme, le hêtre est affaibli, etc.

Plusieurs facteurs détériorent durablement les forêts de la région, comme la succession de sécheresses et canicules, l’épidémie de bostryche ou encore les vents violents en hiver. Une situation appelée à devenir la norme, selon l’exécutif cantonal.





Conséquences financières et nouvelle gestion sylvicole

Les conséquences seront majeures pour la santé financière des propriétaires, entreprises et sur les places d’apprentissage, ajoute le Gouvernement jurassien. Un éventuel soutien supplémentaire pour 2020 (dépassement de crédit) est envisagé pour aider les collectivités publiques et propriétaires privés à entretenir et exploiter les forêts.

Le changement climatique et ses aléas dicteront la gestion sylvicole. La sylviculture sera axée sur la gestion des dégâts, leur réparation et l’adaptation des jeunes forêts au climat futur, annonce l’exécutif. Les futaies irrégulières, des forêts regroupant des arbres de différents âges, hauteurs ou diamètres, seront davantage mises en évidence car elles sont mieux adaptées au changement climatique. /mmi