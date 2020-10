La pandémie n’arrêtera pas la démocratie dans le Jura

« La pandémie et les mises en quarantaine en particulier ne justifient pas la remise en cause des élections cantonales, ni leurs résultats ». La Chancellerie d’Etat du canton du Jura s’est exprimée en ces termes dans un communiqué publié ce mardi. Elle rappelle que le vote par correspondance doit être privilégié pour le scrutin de dimanche et que la transmission du virus par courrier postal n’est pas avérée. Les personnes malades ou en quarantaine peuvent également confier leur enveloppe à une personne de confiance ou faire appel à leur commune pour trouver une solution. La Chancellerie d’Etat précise que le délit de captation de suffrages ne serait pas réalisé dans ce cas puisque l’infraction pénale n’est reconnue que lorsqu’une personne recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote. /comm-fco