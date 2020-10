Porrentruy et Fontenais dévoilent une vision d’avenir en commun

Porrentruy et Fontenais main dans la main pour préparer l’avenir ensemble. Les deux communes ont entamé un processus d’échanges et d’études qui pourrait aboutir à une fusion, pour autant que les citoyens le souhaitent. Les maires Gabriel Voirol et Yves Petignat ont signé mardi une déclaration d’intention pour tendre vers un rapprochement. Selon un constat qu’ils ont établi, « l’Ajoie souffre démographiquement et économiquement de la dispersion de ses forces ». L’objectif est d’y remédier pour peser davantage sur le plan cantonal. La population a été informée de la démarche par le biais d’un tout-ménage.

« On sait que l’Ajoie devra un jour parler d’une même voix, mais il y a encore du chemin à faire pour créer une commune unique », a déclaré le maire de Porrentruy Gabriel Voirol. Il a ainsi posé les bases d’un objectif à long terme, qui est de parvenir à une seule commune « Ajoie ». Le rapprochement avec Fontenais doit donc être une première étape. Les deux partenaires espèrent que d’autres communes ajoulotes se joindront au mouvement d’ici la fin de l’année.

Pour le maire de Fontenais Yves Petignat, « il faut des compétences pour traiter les dossiers et une certaine autonomie échappe aux communes. L’avenir commun est donc un remède. On fait aujourd’hui le premier pas. Peut-être que d’autres communes auront envie de nous rejoindre ». A travers ce processus de rapprochement, Porrentruy et Fontenais souhaitent voir de l’enthousiasme émerger pour construire quelque chose « avec une teinte d’innovation ». Pour Gabriel Voirol, « on se doit de réfléchir comme une agglomération ».

L’objectif des autorités exécutives est donc de tendre vers la fusion, mais sans précipiter les choses. « Le mot « fusion » fait un peu peur. Pour Fontenais, il veut dire « absorption ». Pour créer une nouvelle identité, il faut d’abord que chacun se sente respecté dans son identité locale », dit Yves Petignat.

Du côté du canton du Jura, le délégué aux communes Christophe Riat se réjouit de la démarche lancée par Porrentruy et Fontenais, avec la perspective de l’ouvrir aux autres communes ajoulotes. /rch