Forte hausse des cas de covid-19 sur le site de Saignelégier de l’H-JU

Le coronavirus continue à se répandre au sein de l’EMS de Saignelégier. L’Hôpital du Jura a informé via un communiqué publié ce mercredi, en fin de matinée. Le texte indique que la propagation du virus reste très difficile à contenir, malgré les mesures mises en place depuis la découverte de premiers cas la semaine dernière. La direction de l’H-JU présise qu’elle assure une totale transparence auprès des familles et qu’elle met tout en œuvre pour assurer la meilleure sécurité possible.

Le nombre de cas de résidents testés positifs à l’EMS de Saignelégier connaît une forte augmentation depuis une semaine. Il se monte à 18 actuellement. Les cas concernent deux unités, celle du rez-de-chaussée et celle du 2e étage. Le site de Saignelégier se trouve toujours en quarantaine et ceci au moins jusqu’au 25 octobre. Des moyens de communication – tablettes ou téléphone – sont mis à disposition pour maintenir le lien avec les proches. Des tests vont également continuer à être effectué pour évaluer l’évolution de la situation. Au niveau du personnel, 9 soignants sont positifs au coronavirus. Le personnel sera, d’ailleurs, renforcé pour faire face à cette vague de contaminations.

A noter encore que le Centre de jour des Marguerites à Saignelégier est désormais fermé en raison de deux cas positifs dans les appartements protégés qui jouxtent l’établissement. L’Hôpital du Jura précise, enfin, que la situation est sous contrôle sur les autres sites de l’H-JU. /comm-fco