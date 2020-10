Le Service de la Cohésion sociale, de la jeunesse et du logement (CSJL) de la municipalité de Delémont a un nouveau chef. Le Conseil communal delémontain a annoncé ce mercredi la nomination de Pascal Mazzarini à la tête du service. Il occupe actuellement les postes d’architecte cantonal et de responsable de la section bâtiments et environnement. L’exécutif précise que le nouveau patron du service CSJL entrera en fonction dès le 1er janvier 2021. /comm-nmy