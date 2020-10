Un coup dur pour le SAS

Le SAS plie mais ne rompt pas encore devant le covid-19. La salle de musiques actuelles située à Delémont a décidé d’annuler la plus grande partie de sa programmation d’octobre à début décembre. La raison s’explique par le coronavirus et les mesures devenues obligatoires dans le Jura comme le port du masque et la consommation assise. Les soirées qui proposent du théâtre, des jeux de plateau et du cinéma seront toutefois maintenues. Le SAS va, par ailleurs, tenter de réinventer ses soirées et dispose déjà de quelques pistes. Il précise, dans un communiqué, que les salariés devraient pouvoir bénéficier des mesures de chômage partiel et que sa situation financière reste incertaine pour le moment. /comm-fco