Dépouiller les bulletins de vote, (presque) tout un métier

Plus que quelques jours avant les échéances électorales : dimanche, le peuple jurassien se rendra aux urnes pour choisir ses représentants au Gouvernement mais aussi au Parlement. Moment clef de ces élections : le dépouillement. Une tâche longue et fastidieuse, qui consiste à ouvrir chaque bulletin et à consigner quelle liste et quels candidats remportent des voix. Mais à qui incombe ce travail ?





Des membres de partis politiques aux fourneaux

Le principe est clair : chaque commune a sa manière de faire, pourvu qu’elle veille à représenter proportionnellement les forces politiques en présence. A Alle par exemple, le Conseil communal est exclusivement composé d’élus PDC et PLR. Il a donc été demandé à ces deux partis de désigner des membres ou des sympathisants pour le dépouillement de ce dimanche. Ils seront 15 à trier les bulletins et saisir les votes, soit « 9 PDC et 6 PLR », selon le secrétaire communal Julien Raymond.

A Delémont, même principe de représentation des partis. Des membres du Conseil de Ville et des représentants sont désignés… mais puisque le travail est plus conséquent que dans un village, des fonctionnaires et des étudiants complètent l’équipe. Ces derniers ont été formés grâce à un jeu-test, pour être efficaces dimanche. Au total, une quarantaine de personnes est mobilisée, dont certains candidats aux élections législatives.





Représentation citoyenne

Les communes qui ne sont pas politisées, quant à elles, sont libres de désigner qui elles le souhaitent. Dans le village de Lajoux, réputé pour être apolitique, on choisit tout simplement des citoyens qui ont le droit de vote, de tout âge, tout horizon professionnel… « Au lieu d’une représentation politique, c’est une représentation citoyenne », explique Jean-René Brahier, secrétaire communal.

« Par contre, quand c’est une élection proportionnelle, comme c’est le cas dimanche, mieux vaut être un expert du dépouillement », ajoute-t-il. Ainsi, plusieurs habitués seront mobilisés, ainsi que quelques néophytes, formés grâce aux savoir des « anciens ». /cto