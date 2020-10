Un concours d’idées en urbanisme pour « Gare Sud » à Delémont

La ville de Delémont recherche des idées en matière d’urbanisme pour le secteur « Gare Sud ». Le service de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics (UETP) a lancé ce jeudi un concours sur la plateforme du Simap et sur le Journal officiel du canton du Jura. Il se déroulera en deux tours et les résultats seront disponibles en été 2021 sur le site du Système d’information sur les marchés publics en Suisse (Simap). Le projet lauréat servira de base pour l’établissement des prescriptions en termes d’urbanisme et de durabilité de « Gare Sud ».

Le concours s’inscrit dans une démarche participative voulue par le service UETP. L’objectif est d’assurer la cohérence entre les différents projets qui pourraient prendre forme sur le futur pôle de développement de la ville. La compétition, soutenue notamment par le canton du Jura et par Innosuisse, vise la mise en avant de propositions durables. /comm-nmy