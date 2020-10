Une pollution aux hydrocarbures en Ajoie

La route entre Courchavon et Mormont a été le théâtre d’une pollution aux hydrocarbures mercredi soir. L’alarme a été donnée aux environs de 20h. La pollution a concerné un tronçon de 2,6 kilomètres. Elle serait due à un véhicule agricole ou de chantier qui a perdu du liquide. Les pompiers du SIS Basse-Allaine ont été mobilisés avec six hommes et deux véhicules. La route a été nettoyée par une entreprise spécialisée et la pollution n’a causé aucun dégât sur l’environnement. /fco