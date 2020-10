La ligne entre Delémont et Laufon pourrait être rénovée

Les CFF veulent moderniser la ligne de train entre Delémont et Laufon. Dans le cadre de son programme de renouvellement des installations ferroviaires, la compagnie a mis à l'enquête un projet de rénovation sur ce tronçon. Les CFF estiment que des travaux sont nécessaires afin de garantir la sécurité et la durabilité des installations en place, celles-ci ayant atteint la fin de leur durée de vie. La mise à l'enquête publique du projet court depuis jeudi et se termine le 13 novembre prochain.

La zone de réfection s'étend sur environ neuf kilomètres et traverse les cantons du Jura, de Bâle-Campagne et de Soleure. Au total, cinq communes sont concernées, dont Delémont et Soyhières. Les travaux sont prévus pour 2023. La superstructure (rails, traverses, ballast) devrait notamment être rénovée sur la totalité du périmètre. Un nouvau système d'évacuation des eaux est également prévu sur certains tronçons. La durée et la période des travaux sont encore en cours de discussion, indiquent les CFF. La ligne entre Delémont et Laufon sera fermée durant la période de réfection. Des bus de substitution seront mis en place. /iar