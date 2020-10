Quatre sortants dans un mouchoir de poche

Les Vert’libéraux en bas du classement

Suite du classement : les Verts Céline Robert-Charrue Linder (3'662 voix) et Vincent Schmitt (3'152 voix) sont au coude à coude, suivis des UDC Didier Spies (2'898 voix), et Brigitte Favre (2'711 voix). On retrouve ensuite la Vert’libérale Emilie Moreau (2'705 voix), puis le CS-POP Francisco Pires (2'232 voix), et le Vert’libéral Alain Beuret (1'977 voix). Ce dernier a annoncé qu’il ne se présenterait pas au second tour. /clo-cto