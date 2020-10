Le PDC Jura se rajeunit au Parlement

Un PDC plus jeune, mais aussi plus masculin. Alors que la composition actuelle du groupe parlementaire compte six femmes parmi les 14 démocrates-chrétiens, seuls 3 des 15 sièges PDC seront occupés par des femmes lors de la prochaine législature. « Par rapport aux listes présentées, c'est tout de même un bon résultat », estime Anne Froidevaux, qui rappelle que deux femmes sont arrivées premières dans deux districts différents. /iar