Portrait du nouveau Parlement jurassien

Les noms des 60 nouveaux députés sont désormais connus. Voici le portrait du législatif, mouture 2021 – 2025 qui compte une moyenne d'âge à 48,9 ans, 15 femmes pour 45 hommes et 26 élus à n'avoir jamais siégé au législatif.







Moyenne d’âge

La moyenne d'âge de l’ensemble du Parlement se situe un peu en-dessous de 50 ans. Le PLR détient la palme quant aux années cumulées puisque ses huit membres affichent une moyenne de 62 ans. C’est dans ce groupe que se trouve d’ailleurs le doyen Michel Périat du haut de ses 76 ans. A l’opposé, c’est dans les rangs du parti socialiste que siégera la cadette du Parlement, Leïla Hanini âgée de 27 ans. Pour autant, ce sont les députés Verts’libéraux qui ont la moyenne d’âge la plus basse, leurs deux représentants ayant 41 et 42 ans. Les Verts se situent autour des 42 ans et le PDC affiche une moyenne d’âge de 45 ans.