La veillée de Noël de la Croix-Rouge annulée

La veillée de Noël de la Croix-Rouge jurassienne n'aura pas lieu cette année. La soirée « Noël pour tous » devait se tenir à la salle du Séminaire à Porrentruy. Le contexte sanitaire contraint l'organisation à annuler l'événement pour lequel 200 personnes étaient attendues, selon un communiqué publié mardi. Pour pallier cette annulation, un calendrier de l'Avent sera mis en place du 1er au 24 décembre.

« Les habitués de la veillée bruntrutaine recevront un tout-ménage et pourront s’inscrire pour participer au calendrier de l’Avent. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, on tirera au sort une ou plusieurs personnes qui recevront un cadeau », explique Karine Bohin, coordinatrice Alarmes, Action sociale et bénévolat à la Croix Rouge Jura. De quoi permettre de « marquer le coup » malgré l'annulation de la veillée. « Nous nous sommes dit que nous avions les moyens de créer quelque chose. De plus, cette action nous permet de soutenir les commerçants de la région : les lots distribués se composeront de bons à utiliser dans des établissements ou autres restaurants du coin, » ajoute Karine Bohin, qui espère que l’opération donnera du baume au cœur à tous les participants. /comm-iar-cto